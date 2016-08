Club de Amigos extendió su buen momento ante Metalúrgico

RIO GRANDE.- Lejos de relajarse tras haber conseguido el primer torneo del año, Club de Amigos arrancó el Clausura de la mejor manera, le ganó 4 a 2 a Metalúrgico en el cotejo destacado de la fecha inaugural y quiere ir por todo.

En los demás juegos, Filial Gimnasia y Esgrima de Jujuy derrotó agónicamente a Defensores Futsal por 5 a 4, mientras que Unión Antártida Argentina hizo lo propio con 25 de Noviembre por 4 a 3, Amigos FC sigue sorprendiendo esta vez al vencer a Club Municipal por 3 a 2, mientras que el cotejo de cierre, Sportivo quiere recuperar la gloria perdida al vencer a Talleres Futsal por 8 a 1.

Para que se complete la fecha hay que aguardar hasta el próximo jueves; desde las 22:00 en el gimnasio Jorge Muriel jugarán Camioneros y Estrella Austral en otro de los cotejos que puede ser más que interesante, más aún por la incógnita que será el plantel que presente el Verde.

Todas las miradas estaban puestas en el cotejo que ponía primera en el Clausura, sin embargo el sábado a la tarde para seguir las acciones del clásico entre la UOM y Club de Amigos en el Muriel no hubo mucha gente, aunque sobre el cierre se fue acercando más pero quedó lejos de lo que se esperaba, es más, el match de cierre del día domingo entre Talleres y Albos, contó con más público; esto recién empieza.

En un partido parejo donde ninguno de los dos se regaló nada y en donde los primeros minutos fueron más de estudio que otra cosa, la primera alegría fue para la gente de la UOM; a los 6 minutos Alejandro Peña capturó una pelota cerca de media cancha y tras pasar a terreno rival sacó un puntazo terrible que sorprendió al arquero Lucero para abrir el marcador.

Club de Amigos comenzó a nivelar en los cambios de cuartetos; esta vez sorpresivamente el profe Díaz no equilibró los mismos como sí lo había hecho desde las tribunas en el Apertura, esta vez pese a estar ya en el banco de suplentes optó por un equipo fuerte y otro de no tanta llegada y si bien el rival no lo aprovechó de entrada, ya que el gol de la igualdad lo marcó Cuellar ante el equipo más fuerte, si lo hizo Juan Fleitas cuando se moría la primera etapa y en donde el actual campeón pasó al frente 2 a 1.

Tras arrancar muy parejos en la segunda mitad, Club de Amigos logró ampliar la ventaja a los 7 minutos por intermedio de Bati Argüello (chau el mote de Messi) y en una jugada típica de él donde se llevó la pelota con una polenta bárbara, sacó un derechazo cruzado para colocar el 3 a 1.

Con la ventaja a su favor, los orientados por Hugo Barrios se metieron atrás, le reglaron la pelota al rival y le cerraron todos los caminos para llegar a Rodrigo Alonso, y así aguantó por más de 8 minutos cuando Rodolfo Melián acertó al arco tras un gran centro de Mighens Guzmán y le dio ciertas esperanzas al conjunto de la UOM que pese a no jugar del todo bien, siempre fue y fue, a eso jamás renunció y es algo de lo que está cambiando este equipo, siempre quiere ser protagonista.

Pero de tanto ir, Amigos lo sorprendió en una contra, lo agarró mal parado, y pese a que pudieron sostener el avance contrario, en segunda jugada Club de Amigos encontró a Leo Barrios como pivot y de media vuelta sentenció el juego.

Luego fue el turno de Defe y el Lobo, y la verdad que no jugaron para nada bien, sobre todo en el primer tiempo donde definitivamente jugaron mal, y ni siquiera el excelente gol de los jujeños a los 11 minutos tras una gran jugada colectiva culminada por Chaile o la igualdad de Kito Sosa cuando restaban 40 segundos, salvaron la etapa inicial.

Poco cambió en la segunda mitad, Horacio Calisaya al minuto y medio puso a los jujeños 2 a 1 arriba y Ale Brizuela a los 10 colocó la igualdad, y lo mejor del juego se dio en los 6 minutos finales.

A los 14 Elbis Coihuin aprovechó un error en la salida y con un zapatazo puso el 3 a 2 para Filial, a los 16 Darío Salto igualó tras una excelente doble pared con Lara volvió a igualar y a los 17, Defensores Futsal pasó al frente por primera vez gracias a un gol de Gerardo Fleitas y parecía el fin del Lobo que ya estaba muy cansado.

Pero sorprendió una trepada del arquero Leandro Soto quien cruzó mitad de cancha, se apoyó en un compañero y y tras la devolución la clavó abajo, un golazo para decretar el 4 a 4.

Pero aún no todo estaba resuelto, a los 19:48 se durmió un jugador de Defe que no fue a buscar la pelota, lo primerió Chaile y sin vacilar buscó el arco para darle la victoria al Lobo jujeño.

El domingo a última hora, Sportivo mostró una nueva faceta, un juego más directo y con el aporte de Sergio Barrios en la delantera, el conjunto de Pablo Cobián no tuvo demasiada oposición en su rival, aunque sí hay que decir que los jueces dejaron pegar mucho, el partido se hizo muy áspero y obviamente el mismo terminó muy calentito con dos jugadores expulsados en el elenco metalúrgico (Curruhuinca y Aguila) aunque también debió irse afuera Coki Chávez por una reacción desmedida ante un adversario pero los jueces lo dejaron pasar.

Síntesis – Primera fecha

Defensores Futsal 4 – 5 Filial JyE Jujuy

Defensores Futsal: Darío Salto, Adrián Sosa, Alejandro Brizuela y Gerardo Fleitas.

Filial Gimnasia y Esgrima de Jujuy: Raúl Chaile (2), Horacio Calisaya, Elbis Coihuin y Leandro Soto.

Club de Amigos 4 – 2 Metalúrgico

Club de Amigos: Carlos Cuellar, Juan Fleitas, Jorge Argüello y Leonardo Barrios.

Metalúrgico: Alejandro Peña, Rodolfo Melián.

25 de Noviembre 2 – 4 Unión Ant. Arg.

25 de Noviembre: Gastón Solorza y Facundo Pérez.

Unión Antártida Argentina: Hugo Mikel, Luis Aguilar, Jonatan Barraza e Isaac González.

Amigos FC 3 – 2 Club Municipal

Amigos FC: César Mancilla (2) y Matías Saldaño.

Club Municipal: Lucas López y Dante Sanhueza.

Sportivo 8 – 1 Talleres Futsal

Sportivo: Sergio Barrios (2), Emanuel Loncón (2), Francisco Chávez, Franco Uribe, Julio César Andrade y Franco Barrientos.

Talleres Futsal: Fernando Aguilera.

Incidencias: Expulsados Fernando Curruhuinca y Javier Aguila, ambos en Talleres Futsal.

* Camioneros y Estrella Austral completan la primera fecha el próximo jueves a las 22:00 en el gimnasio Jorge Muriel de Chacra IV.