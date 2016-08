Camioneros celebró con un doblete del artillero Jony Torres

RÍO GRANDE.- Por la tercera fecha del Torneo Federal “B”, Camioneros hizo pie de local y venció 2 a 1 a la Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia, con un doblete del delantero Jonatan Torres, a los 39 y 43 minutos del segundo tiempo.

Ante un gran marco de público en la cancha sintética municipal del Barrio AGP, la CAI empezó en ventaja con un cabezazo del defensor Marcos Rilo, sobre los 34′ de la parte inicial, pero el Verde alcanzó su primera victoria en la categoría con dos definiciones certeras de Jony Torres, primero de cabeza y luego con un zurdazo frente al arquero Mateo Grasso, en un lapso de solo cuatro minutos.

Con un partido menos, Camioneros ahora se ubica tercero en las posiciones de la Zona Patagónica Sur, con 4 puntos, solo por debajo de Huracán de Comodoro Rivadavia (9) y Jorge Newbery (7).

En tanto, completan la tabla Florentino Ameghino (3), Estrella Norte (1), la CAI (1) y Boxing Club, sin unidades.

Primer tiempo equilibrado

Tres variantes implementó la dupla técnica de Camioneros, Guillermo Vargas y Pedro Velázquez, en relación al empate con Estrella Norte: Christian Bustos reemplazó en el lateral derecho a Lucas Vera, Nicolás Padilla hizo lo propio por el lesionado Rubén Gallo en función de marcador central, y Ezequiel Barrientos por Carlos Torres, como enganche.

Rápidamente el Verde abrochó su primera llegada, en un córner desde la derecha ejecutado por Ezequiel Barrientos que encontró destino en la cabeza de Víctor Verón, aunque el envío del formoseño terminó en las manos de Grasso, en solo tres minutos de juego.

Con un esquema 4-3-1-2, la CAI propuso un juego ordenado y trató de profundizar a partir de la movilidad del delantero Matías Vargas, quien en el primer tiempo estuvo bien contenido por Bustos.

Sin embargo, la posibilidad más concreta de la visita fue obra de Vladimir Covalschi, cuyo disparo desde la medialuna del área obligó a una rápida respuesta del arquero Alejandro Godoy al córner.

Camioneros buscó hacer eje en un intermitente Eze Barrientos, mientras que lo más destacado fueron las arremetidas de Jonatan Salazar por la banda derecha.

A los 34′, en un partido con escasas situaciones, la CAI abrió el marcador: un tiro libre desde el costado derecho fue conectado por el zaguero Gastón Barrientos, y a continuación hizo lo propio Marcos Rilo, quien, ingresando por el medio en una dudosa posición, se anticipó a la salida del arquero local y colocó el 1 a 0.

Los minutos restantes del primer tiempo transcurrieron sin demasiadas emociones, y tras el reinicio, Christian Bustos avisó con un cabezazo esquinado que provocó un gran rechace de Grasso.

Con el ingreso de Gabriel Rodríguez y Rodrigo Pérez González (en lugar de Sebastián Delfor y Ezequiel Barrientos) Camioneros comenzó a instalarse en el campo rival.

La CAI, bajo una llovizna que acompañó el resto del encuentro, repitió la receta y buscó a las espaldas de la última línea de Camioneros con pases largos para Vargas, quien en su primera posibilidad del complemento se encontró con un atento Alejandro Godoy.

Nicolás Segura, entrenador del conjunto comodorense, mandó a la cancha a Luciano Contreras por Joel González, y tres minutos más tarde, a los 23′, el Verde estuvo muy cerca del empate con un tiro libre ejecutado por Jony Torres que desvió Grasso y luego golpeó el travesaño.

Cada vez más asediado, Segura movió el banco y decidió con Axel Figueroa en lugar de Covalschi para lograr más presencia en la ofensiva.

Sin embargo, las intenciones más claras fueron las de Camioneros, que probó con un tiro bajo de media distancia de Salazar, que pasó cerca del poste izquierdo.

El Verde continuó en la búsqueda de la igualdad y la dupla técnica colocó a Jonathan Bustos por su hermano Christian; aunque la CAI llevó peligro a partir de un quite en el mediocampo que Matías Vargas, después de un pase de Figueroa, terminó controlando demasiado largo ante la presencia de Godoy.

A los 37′, con la defensa local mal parada, Figueroa se encontró con un sólido Alejandro Godoy para ahogar el segundo de la CAI, luego de una triangulación junto al ingresado Germán Martínez y Vargas.

Pero cuando parecía que el equipo comodorense mantenía la victoria, apareció en todo su esplendor el goleador Jonatan Torres, a los 39 minutos, con un testazo por el segundo palo, tras un tiro libre de Juan Barrientos desde el borde derecho, para igualar el encuentro.

Camioneros arrinconó a su rival en los últimos instantes y, a los 43, Joni Torres buscó una asistencia profunda de Corchito Pérez González; tras la corrida, el delantero concretó con un zurdazo y liquidó a Grasso acomodando la pelota junto al palo más lejano del arquero.

Tras el festejo del segundo tanto, el Verde resolvió con carácter las últimas pelotas divididas y, tras el pitazo final del juez Alejandro Graves, de correcta actuación, el elenco local selló su primera victoria en el campeonato.



Camioneros 2 – 1 CAI

1. Alejandro Godoy 1. Mateo Grasso

4. Christian Bustos 4. Marcos Rilo

6. Nicolás Padilla 2. Gastón Barrientos

2. Víctor Verón 6. Sebastián Leguiza

3. Cristian Cantero 3. Mauro Jofré

7. Jonatan Salazar 8. Matías Delgado

5. Juan Barrientos 5. Cristian García

8. Gustavo Bravo 11. Joel González

11. Sebastián Delfor 10. Brian Orosco

10. Ezequiel Barrientos 7. Matías Vargas

9. Jonatan Torres 9. Vladimir Covalschi

DT: G. Vargas – P. Velázquez DT: Nicolás Segura

Goles: 34′ PT Marcos Rilo (CAI); 39′ ST y 43′ ST Jonatan Torres (C).

Cambios: 9′ ST 17. Gabriel Rodríguez por Delfor (C), 9′ ST 18. Rodrigo Pérez por E. Barrientos (C), 20′ ST 15. Luciano Contreras por González (CAI), 25′ ST 17. Axel Figueroa por Covalschi (CAI), 28′ ST 16. Jonathan Bustos por C. Bustos (C) y 36′ ST 14. Germán Martinez por Orosco (CAI).

Árbitro: Alejandro Graves.

Asistentes: Carlos de Jesús Ramírez Río y Walter Omar Domínguez.

Cancha: Cancha sintética municipal.

Incidencias: no se registraron.

Posiciones – Zona A

Pos. Equipos Pts. PJ PG PE PP GF GC DG

1º Huracán (C. Rivadavia) 9 3 3 0 0 6 0 6

2º Jorge Newbery (C. R.) 7 3 2 1 0 4 2 2

3º Camioneros (Río Grande) 4 2 1 1 0 3 2 1

4º Florentino Ameghino (C. R..) 3 3 1 0 2 2 4 -2

5º Estrella Norte (Caleta Olivia) 1 2 0 1 1 1 2 -1

6º CAI (Comodoro Rivadavia) 1 3 0 1 2 2 5 -3

7º Boxing Club (Río Gallegos) 0 2 0 0 2 0 3 -3

Próxima fecha – Cuarta

Boxing Club vs. Jorge Newbery

Florentino Ameghino vs. Camioneros

CAI vs. Estrella Norte

Libre: Huracán de Comodoro Rivadavia.