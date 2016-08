Alarma y asambleas en Brightstar ante posibles despidos

Trabajadores de la empresa Brightstar junto a representantes de la UOM realizaron una masiva asamblea de trabajadores en la puerta de la planta. “Se trataría, según la firma, de una reducción de 40 empleados pero no descartamos que sean más”, dijo el dirigente de la UOM, Oscar Martínez.

RIO GRANDE.- La planta de Brightstar en Río Grande cuenta actualmente con 550 operarios, pero llegó a dar trabajo en 2015 a más de 2 mil personas. Concretamente esta semana informó sus intenciones de desvincular de la empresa a por lo menos 40 operarios, aunque no se descarta que incluso sean más.

“Lamentablemente ha trascendido que la empresa que pretende desvincular a trabajadores que han venido prestando tareas durante los últimos años, y en ese marco ayer hemos reunido a la totalidad de los turnos haciendo asambleas, además de los compañeros que no habían ingresado a lo largo del año y tenían previsto hacerlo en septiembre”, dijo el dirigente metalúrgico y diputado nacional, Oscar Martínez.

En este orden recordó que “lamentablemente durante 2015 la pérdida de algunas licencias afectó de manera considerable y parte de ese personal se ha ido a otros establecimientos que las adquirieron. Ahora las condiciones son distintas porque tiene que ver con la falta de producción”.

Asimismo, el Diputado nacional indicó que “como parte de ese debate se ha resuelto la acción inmediata de medidas de fuerza que se han iniciado hoy -por ayer- y que tienen como marco un estado de asamblea permanente con la búsqueda de intentar que la empresa revea su actitud y garantice la continuidad laboral de los trabajadores”.

“Se está hablando de un número superior a los 40 trabajadores en principio pero no se descarta que sean más atentos a que la empresa ha manifestado que el año próximo va a llevar adelante sus operaciones con una cantidad mucho menor de trabajadores”, dijo.

Mientras tanto, en la planta los operarios se encuentran en estado de asamblea permanente con paralizaciones de 15 minutos en distintos horarios que determinan los trabajadores.

“La empresa lo que pretende es hacer acuerdos individuales, nosotros hemos decidido defender los puestos de trabajo”, agregó Martínez.

El gremialista se refirió también a los rumores de cierre de la planta. “Son rumores que existen, la empresa manifiesta que tiene la intención de continuar trabajando en Tierra del Fuego pero nosotros tenemos la preocupación”, indicó.

Según dijo el gremialista la firma “argumenta la situación que vive la economía nacional, la caída del consumo y la dificultad de colocar los productos con una acumulación de stock importante. No desconocemos que sea así pero pretendemos que sea la empresa la que asuma esos costos”.

No solo en Brightstar, la realidad es compleja en numerosas plantas metalúrgicas. “Hay una complejidad con empresas donde no han ingresado la totalidad de los trabajadores previstos, otras donde han ingresado pero están próximos a finalizar los contratos y no hay previsiones de continuidad”, manifestó.

Por último detalló que “hay empresas con suspensiones como el caso de Famar; KMG donde ingresarán en septiembre en un periodo de inactividad de cuatro meses, reducciones de jornadas en otros establecimientos en empresas como Brightstar donde trabajan un día menos a la semana desde hace bastante tiempo”.

MIRIAM BOYADJIAN

“Defender cada puesto de trabajo”

BUENOS AIRES.- La senadora nacional Miriam Boyadjian aseguró que “traería mucha tranquilidad a los fueguinos, en un contexto de crisis económica, caída del empleo y tarifazos como el que se está viviendo, que el Gobierno nacional dé claras precisiones con respecto a la vigencia de la Ley 19640”.

En ese sentido elevó la semana pasada un pedido de informes en el Senado. “La relevancia de nuestro régimen de promoción industrial debe ser comprendido por el resto del país, y es el gobierno el que debe dar el ejemplo en este sentido”, argumentó.

La senadora presentó la semana pasada un pedido de informe en forma de Proyecto de Comunicación, en torno a la vigencia del régimen de promoción industrial fueguino. Lamentó que, habiendo transcurrido ya nueve meses de gestión, desde el Gobierno nacional no haya habido definiciones concretas al respecto.

“Sin este régimen especial, jamás hubiera sido posible poblar de manera sustentable la región más austral del país, con el clima más hostil y con la más pobre infraestructura en la década del 70. Siento que es mi deber defender cada puesto de trabajo de mi provincia bajo el amparo de los beneficios de esta ley. Está en juego nuestra propia subsistencia”, concluyó.